Медики продавали сертифікати в «Дії» за 250 євро. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Фальшиві COVID-сертифікати в системі «Дія» продавали зловмисники в Києві.

До складу групи, яка виготовляла та продавала підроблені COVID-сертифікати, входили троє місцевих мешканців, 1946, 1976 та 1998 років народження. Керував зловмисниками раніше не судимий 23-річний киянин. Його затримали під час продажу фальшивого сертифіката. Про це 12 жовтня повідомила прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що ватажок знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації. Фейкові документи продавали по 250 євро. Підробляти сертифікати йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні, які вносили недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати. У такий спосіб цей документ відображався у мобільному застосунку «Дія», що давало можливість виїзду за кордон.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи медиків, також обшукали автомобіль ватажка. Були вилучені чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та інша документація. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, упродовж вересня Держприкордонслужба виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів після запровадження цифрових документів про вакцинацію в сервісі «Дія».