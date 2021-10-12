МВФ заметно ухудшил прогноз по ВВП Украины

МВФ ухудшил прогноз по Украине

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Ракурс

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году.

Теперь в МВФ считают, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 3,5%, в то время как в апрельском прогнозе фонд ожидал, что этот показатель составит 4%. Об этом свидетельствует Всемирный экономический прогноз (WEO), обнародованный на сайте МВФ.

В то же время прогноз по росту экономики Украины в 2022 году несколько повысился — с 3,4% до 3,6%.

Также ухудшен прогноз по среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году — с 7,9% до 9,5%, а в 2022 году — с 6,8% до 7,1%. При этом инфляция на конец года ожидается на уровне 10,2%, а в 2022 году — 6%.

Дефицит текущего счета Украины в этом году ожидается на уровне 0,7% ВВП, а в 2022 году вырастет до 2,4% ВВП, в то время как в апреле МВФ прогнозировал профицит на уровне 0,8% ВВП в 2021 году и 0,9% в 2022 году.

Кроме того, МВФ ухудшил оценки уровня безработицы:

в апреле фонд ожидал, что в 2021 году безработица в Украине снизится до 8,6% по сравнению с 9,2% в 2020 году, а в 2022 показатель вырастет до 8,4%;

согласно обновленному прогнозу, уровень безработицы в 2021 году составит 9,7%, в 2022 году — 8,7%.

Стоит добавить, что МВФ в целом на 0,1% ухудшил ожидания по росту мировой экономики в своем новом прогнозе — до 5,9%. В 2022 году рост мирового ВВП ожидается на уровне 4,9%.