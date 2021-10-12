МВФ помітно погіршив прогноз щодо ВВП України

МВФ погрішив прогноз щодо України

https://racurs.ua/ua/n161568-mvf-pomitno-pogirshyv-prognoz-schodo-vvp-ukrayiny.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув прогноз щодо зростання ВВП України у 2021 році.

Тепер в МВФ вважають, що ВВП Україні у 2021 році зросте на 3,5%, в той час як у квітневому прогнозі фонд очікував, що цей показник становитиме 4%. Про це свідчить Світовий економічний прогноз (WEO), оприлюднений на сайті МВФ.

Водночас прогноз щодо зростання економіки України у 2022 році дещо підвищився — з 3,4% до 3,6%.

Також погіршено прогноз щодо середньорічної інфляції в Україні у 2021 році — з 7,9% до 9,5%, а у 2022 році — з 6,8% до 7,1%. При цьому інфляція на кінець року очікується на рівні 10,2%, а в 2022 році — 6%.

Дефіцит поточного рахунку України у цьому році очікується на рівні 0,7% ВВП, а у 2022 році зросте до 2,4% ВВП, в той час як у квітні МВФ прогнозував профіцит на рівні 0,8% ВВП у 2021 році та 0,9% у 2022 році.

Крім того, МВФ погіршив оцінки рівня безробіття:

у квітні фонд очікував, що в 2021 році безробіття в Україні знизиться до 8,6% порівняно з 9,2% у 2020 році, а в 2022 показник зросте до 8,4%;

згідно з оновленим прогнозом, рівень безробіття у 2021 році складе 9,7%, у 2022 році — 8,7%.

Варто додати, що МВФ загалом на 0,1% погіршив очікування щодо зростання світової економіки у своєму новому прогнозі — до 5,9%. У 2022 році зростання світового ВВП очікується на рівні 4,9%.