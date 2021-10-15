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Ракурс
16 октября. Фото: УНИАН

16 октября — какой праздник отмечают и у кого день ангела

15 окт 2021, 21:54
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Праздник завтра — 16 октября — Всемирный день анестезиолога, день здорового питания, а православные верующие почитают память священномученика Дионисия Ареопагита.

Преподобный Дионисий, затворник Печерский по прозвищу Щепа, имел сан пресвитера. В 1463 году во время пасхальной утрени Дионисий обходил с каждением мощи святых угодников в Антониевы пещеры. Когда преподобный воскликнул: «Святые отцы и братие! Христос воскрес!», как гром, прозвучал ответ от святых мощей:" Воистину воскрес!". С того дня преподобный Дионисий ушел в затворничество и после многих трудов отошел к Господу.


В этот день существовали народные приметы, которые помогали предкам предсказывать погоду. Ранее считалось, что если в этот день на небе низкие темные облака — то скоро станет холодно, а также возможен снегопад. На Дионисия обычно ждали первого мороза. Если этот день выдался теплым, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.

Приметы на 16 октября:

  • галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода;
  • воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем;
  • если мыши роют норы на южную сторону — зима будет холодной.

Именины празднуют:

  • Денис;
  • Иван;
  • Павел;
  • Петр.

Источник: Ракурс


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