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Ракурс
16 жовтня свято. Фото: УНИАН

16 жовтня — яке свято відзначають і в кого день ангела

15 жов 2021, 21:54
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Свято завтра — 16 жовтня — Всесвітній день анестезіолога, день здорового харчування, а православні віряни шанують пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта.

Преподобний Діонісій, затворник Печерський на прізвисько Щепа, мав сан пресвітера. У 1463 році під час пасхальної утрені Діонісій обходив із кадінням мощі святих угодників в Антонієвої печери. Коли преподобний вигукнув: «Святі отці і братіє! Христос воскрес!», як грім, пролунала відповідь від святих мощей: «Воістину воскрес!» З того дня преподобний Діонісій пішов у затвор і після багатьох праць відійшов до Господа.


У цей день існували народні примети, які допомагали пращурам передбачати погоду. Раніше вважалося, що якщо в цей день на небі низькі темні хмари — то скоро стане холодно, а також можливий снігопад. На Діонісія зазвичай чекали першого морозу. Якщо цей день видався теплим, то раніше Артем'єва дня (2 листопада) мороз не вдарить.

Прикмети на 16 жовтня:

  • галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода;
  • горобці перелітають зграйками з місця на місце — перед негодою;
  • якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.

Іменини святкують:

  • Денис;
  • Іван;
  • Павло;
  • Петро.

Джерело: Ракурс


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