16 жовтня свято. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n161682-16-jovtnya-yake-svyato-vidznachaut-i-v-kogo-den-angela.html

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Свято завтра — 16 жовтня — Всесвітній день анестезіолога, день здорового харчування, а православні віряни шанують пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта.

Преподобний Діонісій, затворник Печерський на прізвисько Щепа, мав сан пресвітера. У 1463 році під час пасхальної утрені Діонісій обходив із кадінням мощі святих угодників в Антонієвої печери. Коли преподобний вигукнув: «Святі отці і братіє! Христос воскрес!», як грім, пролунала відповідь від святих мощей: «Воістину воскрес!» З того дня преподобний Діонісій пішов у затвор і після багатьох праць відійшов до Господа.

У цей день існували народні примети, які допомагали пращурам передбачати погоду. Раніше вважалося, що якщо в цей день на небі низькі темні хмари — то скоро стане холодно, а також можливий снігопад. На Діонісія зазвичай чекали першого морозу. Якщо цей день видався теплим, то раніше Артем'єва дня (2 листопада) мороз не вдарить.

Прикмети на 16 жовтня:

галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода;

горобці перелітають зграйками з місця на місце — перед негодою;

якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.

Іменини святкують: