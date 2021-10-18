Морозы из России углубили энергетический кризис в Китае

В Китае углубился энергетический кризис, фото: «ИноСМИ»

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Ракурс

В Китае энергетический кризис, вызванный нехваткой угля, в конце прошлой недели усилился на фоне прихода с севера холодной погоды.

Это привело к резкому росту цен на уголь до новых рекордных отметок, сообщает издание The Watchers.

В 17 из более чем 30 регионов материкового Китая с сентября уже введены ограничения подачи электроэнергии, что заставило некоторые заводы приостановить производство и нарушило цепочки поставок.

Нехватка угля, высокие цены на топливо и бурный рост промышленного спроса после пандемии вызвали повсеместный дефицит электроэнергии в стране.

В столице Китая Пекине в воскресенье, 17 октября, температура опустилась ниже 0°, достигнув рекордно низкого показателя для середины октября.

Три северо-восточные провинции Цзилинь, Хэйлунцзян и Ляонин — одни из наиболее пострадавших от нехватки электроэнергии в прошлом месяце — и несколько регионов на севере Китая, включая Внутреннюю Монголию и Ганьсу, начали зимнее отопление, которое в основном работает на угле, чтобы справиться с более холодной, чем обычно, погодой.

Ожидается, что дефицит электроэнергии сохранится и в начале следующего года.

Источник: The Watchers