Морози з Росії поглибили енергетичну кризу в Китаї

Морози з Росії поглибили енергетичну кризу в Китаїhttps://racurs.ua/ua/n161782-morozy-z-rosiyi-poglybyly-energetychnu-kryzu-v-kytayi.htmlРакурс
У Китаї енергетична криза, викликана нестачею вугілля, наприкінці минулого тижня посилилася на тлі надходження з півночі холодної погоди.
Це призвело до різкого зростання цін на вугілля до нових рекордних позначок, повідомляє видання The Watchers.
У 17 з понад 30 регіонів материкового Китаю з вересня вже запроваджені обмеження подачі електроенергії, що змусило деякі заводи призупинити виробництво і порушило ланцюжки поставок.
Брак вугілля, високі ціни на паливо і бурхливе зростання промислового попиту після пандемії викликали повсюдний дефіцит електроенергії в країні.
У столиці Китаю Пекіні у неділю, 17 жовтня, температура опустилася нижче 0°, досягши рекордно низького показника для середини жовтня.
Три північно-східні провінції Цзілінь, Хейлунцзян і Ляонін — одні з найбільш постраждалих від нестачі електроенергії в минулому місяці — і кілька регіонів на півночі Китаю, включаючи Внутрішню Монголію і Ганьсу, розпочали зимове опалювання, яке здебільшого працює на вугіллі, щоб впоратися з більш холодною, ніж зазвичай, погодою.
Очікується, що дефіцит електроенергії збережеться і на початку наступного року.
Джерело: The Watchers