Морози з Росії поглибили енергетичну кризу в Китаї

У Китаї поглибилася енергетична криза, фото: «ИноСМИ»

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У Китаї енергетична криза, викликана нестачею вугілля, наприкінці минулого тижня посилилася на тлі надходження з півночі холодної погоди.

Це призвело до різкого зростання цін на вугілля до нових рекордних позначок, повідомляє видання The Watchers.

У 17 з понад 30 регіонів материкового Китаю з вересня вже запроваджені обмеження подачі електроенергії, що змусило деякі заводи призупинити виробництво і порушило ланцюжки поставок.

Брак вугілля, високі ціни на паливо і бурхливе зростання промислового попиту після пандемії викликали повсюдний дефіцит електроенергії в країні.

У столиці Китаю Пекіні у неділю, 17 жовтня, температура опустилася нижче 0°, досягши рекордно низького показника для середини жовтня.

Три північно-східні провінції Цзілінь, Хейлунцзян і Ляонін — одні з найбільш постраждалих від нестачі електроенергії в минулому місяці — і кілька регіонів на півночі Китаю, включаючи Внутрішню Монголію і Ганьсу, розпочали зимове опалювання, яке здебільшого працює на вугіллі, щоб впоратися з більш холодною, ніж зазвичай, погодою.

Очікується, що дефіцит електроенергії збережеться і на початку наступного року.

Джерело: The Watchers