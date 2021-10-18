Инновационный метод контрацепции предложила немецкий дизайнер

Инновационный метод контрацепции предложили немцы. Фото: ТСН

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Новый метод контрацепции предложила специалист из Германии.

Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство COSO, которое подавляет активность сперматозоидов ультразвуковыми волнами, предотвращая оплодотворение женской яйцеклетки. Дизайнер уже получила премию Dyson за свое изобретение и ищет деньги на его клинические испытания. Об этом сказано на сайте изобретения.

Устройство представляет собой небольшую ванночку с водой. Мужчина должен в течение двух недель опускать туда яички, где они обрабатываются ультразвуком. Это уменьшает подвижность и заполнение сперматозоидов на два месяца.

COSO предлагает удобный метод контрацепции, который легко использовать без какого-либо физического вмешательства, боли или каких-либо известных побочных эффектов. Но без достоверных данных проект не может быть реализован, — говорит Вайс.

По словам автора изобретения, идея создания негормонального контрацептива появилась после того, как ей поставили диагноз рак шейки матки. Женщина связала появление болезни с вирусом папилломы человека и приемом оральных противозачаточных препаратов. Ученые установили, что женщины, принимавшие оральные контрацептивы, рискуют заболеть этим видом рака.

Вайс вместе со своим парнем искала альтернативу таким контрацептивам, но не нашла. Поэтому она придумала новый метод контрацепции для мужчин и написала по ней свою магистерскую работу по промышленному дизайну.

Напомним, ученые из Китая предлагают бороться с облысением с помощью специального пластика, который содержит микроиглы из гиалуроновой кислоты с наночастицами церия, покрытые биоразлагаемым соединением.