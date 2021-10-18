Інноваційний метод контрацепції запропонувала німецький дизайнер

Інноваційний метод контрацепції запропонували німці. Фото: ТСН

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Новий метод контрацепції запропонувала фахівець із Німеччини.

Випускниця Мюнхенського технічного університету Ребекка Вайс створила пристрій COSO, який пригнічує активність сперматозоїдів ультразвуковими хвилями, запобігаючи запліднення жіночої яйцеклітини. Дизайнер вже отримала премію Dyson за свій винахід і шукає гроші на його клінічні випробування. Про це сказано на сайті винаходу.

Пристрій являє собою невелику ванночку з водою. Чоловік повинен протягом двох тижнів опускати туди яєчка, де вони обробляються ультразвуком. Це зменшує рухливість і заповнення сперматозоїдів на два місяці.

COSO пропонує зручний метод контрацепції, який легко використовувати без будь-якого фізичного втручання, болю або будь-яких відомих побічних ефектів. Але без достовірних даних проект не може бути реалізований, — каже Вайс.

За словами автора винаходу, ідея створення негормонального контрацептиву з’явилася після того, як їй поставили діагноз рак шийки матки. Жінка пов’язала появу хвороби з вірусом папіломи людини й прийманням оральних протизаплідних препаратів. Науковці встановили, що жінки, які приймали оральні контрацептиви, ризикують захворіти на цей вид раку.

Вайс разом зі своїм хлопцем шукала альтернативу таким контрацептивам, але не знайшла. Тому вона вигадала новий метод контрацепції для чоловіків і написала по ній свою магістерську роботу з промислового дизайну.

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