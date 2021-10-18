Уряд сплатить ковід-компенсацію приватним медикам. Фото: istock

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Компенсацію для медиків, які працюють у приватних клініках із хворими на коронавірус, пообіцяли в уряді.

Зміни до законопроекту «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачають значні страхові виплати на випадок загибелі медика або отримання інвалідності внаслідок інфікування на робочому місці. Про це повідомив голова комітету охорони здоров’я Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Він розповів, що представники лікарської спільноти неодноразово звертали увагу на той факт, що в змінах до закону згадується лише про медичних працівників державних закладів охорони здоров’я. Водночас лікарі, оформлені як ФОП чи які працюють у приватних медичних закладах, ризикують не менше, тому закон не розповсюджується на них.

Спільно з колегами ми пропонуємо, щоби держава виплачувала страхову компенсацію також самозайнятим медикам і тим, які працюють у приватних медзакладах (у випадку загибелі — їхнім родинам), — заявив Радуцький.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пік коронавірусу в Україні вже наближається. Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наступні кілька тижнів стануть критичними для осінньої хвилі коронавірусу.