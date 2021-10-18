Кабмин выдаст ковид-компенсацию частным медикам. Фото: istock

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Компенсацию для медиков, работающих в частных клиниках с больными коронавирусом, пообещали в Кабинете министров.

Изменения в законопроект «О защите населения от инфекционных болезней» предусматривают значительные страховые выплаты в случае гибели медика или получения инвалидности из-за заражения на рабочем месте. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Он рассказал, что представители врачебного сообщества неоднократно обращали внимание на тот факт, что в изменениях к закону упоминается только о медицинских работниках государственных учреждений здравоохранения. В то же время врачи, оформленные как ЧП или работающих в частных медицинских учреждениях, рискуют не меньше, но закон не распространяется на них.

Совместно с коллегами мы предлагаем, чтобы государство выплачивало страховую компенсацию также самозанятым медикам и тем, которые работают в частных медучреждениях (в случае гибели — их семей), — заявил Радуцкий.

Напомним, ранее мы сообщали, что пик коронавируса в Украине уже приближается. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что следующие несколько недель станут критическими для осенней волны коронавируса.