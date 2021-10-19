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Ракурс
Выборы вице-спикера, олигархи и новый закон о НАБУ - Рада работает

Выборы вице-спикера, олигархи и новый закон о НАБУ — Рада работает (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 окт 2021, 10:34
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Верховная Рада Украины 19 октября собралась на пленарное заседание.

Нардепы начнут с выборов первого заместителя председателя парламента. На пост претендуют Александр Корниенко из «Слуги народа» и София Федина из «Евросолидарности».

Кроме того, парламент рассмотрит постановления об отмене закона об олигархах и закон о НАБУ.

Законопроект № 5459−1 призван привести статус НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.


В частности, именно этот документ определит правила для конкурса на нового директора бюро.

Источник: Ракурс


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