Выборы вице-спикера, олигархи и новый закон о НАБУ - Рада работает

https://racurs.ua/n161802-vybory-vice-spikera-oligarhi-i-novyy-zakon-o-nabu-rada-rabotaet-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 19 октября собралась на пленарное заседание.

Нардепы начнут с выборов первого заместителя председателя парламента. На пост претендуют Александр Корниенко из «Слуги народа» и София Федина из «Евросолидарности».

Кроме того, парламент рассмотрит постановления об отмене закона об олигархах и закон о НАБУ.

Законопроект № 5459−1 призван привести статус НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.

В частности, именно этот документ определит правила для конкурса на нового директора бюро.