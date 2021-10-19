Вибори віце-спікера, олігархи і новий закон про НАБУ — Рада працює

https://racurs.ua/ua/n161802-vybory-vice-spikera-oligarhy-i-novyy-zakon-pro-nabu-rada-pracuie-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада України 19 жовтня зібралася на пленарне засідання.

Нардепи розпочнуть із виборів першого заступника голови парламенту. На посаду претендують Олександр Корнієнко зі «Слуги народу» і Софія Федина із «Євросолідарності».

Крім того, парламент розгляне постанови щодо скасування закону про олігархів і закон про НАБУ.

Законопроект № 5459−1 покликаний привести статус НАБУ у відповідність до вимог Конституції України.

Зокрема, саме цей документ визначить правила для конкурсу на нового директора бюро.