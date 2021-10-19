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Ракурс
Вибори віце-спікера, олігархи і новий закон про НАБУ — Рада працює

Вибори віце-спікера, олігархи і новий закон про НАБУ — Рада працює (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 жов 2021, 10:34
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Верховна Рада України 19 жовтня зібралася на пленарне засідання.

Нардепи розпочнуть із виборів першого заступника голови парламенту. На посаду претендують Олександр Корнієнко зі «Слуги народу» і Софія Федина із «Євросолідарності».

Крім того, парламент розгляне постанови щодо скасування закону про олігархів і закон про НАБУ.


Законопроект № 5459−1 покликаний привести статус НАБУ у відповідність до вимог Конституції України.

Зокрема, саме цей документ визначить правила для конкурсу на нового директора бюро.

Джерело: Ракурс


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