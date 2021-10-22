Богач оригинально отомстил банкирам. Фото: Daily Mirror

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Ракурс

Курьезный случай произошел в Китае. Мужчина-миллионер забрал деньги из банка и вынудил работников вручную пересчитать пять миллионов иен.

До этого он пожаловался на плохой сервис в банке. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в Шанхае, Китай. Богач пришел в банк, снял со счета деньги и заставил работников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот.

До этого мужчина, известный под ником Sunwear в китайской соцсети Weibo, жаловался на обслуживание в банке и грозился переложить свои сбережения из одного банка в другой. Он попросил двух работников банка подготовить нужную сумму и пересчитать все купюры вручную. На это им потребовалось два часа.

Отмечается, что причиной такой мести банкирам стало то, что мужчина зашел в помещение без защитной маски и разозлился, когда его попросили ее надеть. Вероятно, именно из-за этого богач решил забрать деньги и вынудил сотрудников пересчитать пять миллионов иен. Перед уходом миллионер заявил, что он еще вернется, чтобы снять оставшиеся деньги.

Напомним, ранее мы сообщали, что американский производитель электрокаров Tesla подал в суд на своего экс-клиента из Китая, который негативно отзывался о компании в соцсетях.

Источник: Daily Mirror