Багатій оригінально помстився банкірам. Фото: Daily Mirror

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Курйозний випадок стався в Китаї. Чоловік-мільйонер забрав гроші з банку і змусив працівників вручну перерахувати п’ять мільйонів єн.

До цього він поскаржився на поганий сервіс у банку. Про це повідомляє Daily Mirror.

Інцидент стався в Шанхаї, Китай. Багатій прийшов до банку, зняв із рахунку гроші та змусив працівників банку вручну перерахувати 50 тисяч банкнот.

До цього чоловік, відомий під ніком Sunwear в китайській соцмережі Weibo, скаржився на обслуговування в банку й погрожував перекласти свої заощадження з одного банку в інший. Він попросив двох працівників банку підготувати потрібну суму й перерахувати всі купюри вручну. На це їм знадобилося дві години.

Зазначається, що причиною такої помсти банкірам стало те, що чоловік зайшов до приміщення без захисної маски та розлютився, коли його попросили її надіти. Ймовірно, саме через це багатій вирішив забрати гроші і змусив співробітників перерахувати п’ять мільйонів єн. Перед тим, як залишити приміщення банку, мільйонер заявив, що він ще повернеться, щоби зняти гроші, що залишилися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американський виробник електрокарів Tesla подав до суду на свого екс-клієнта з Китаю, який негативно відгукувався про компанію в соцмережах.

Джерело: Daily Mirror