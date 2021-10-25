Конституционный суд принял решение по делу о люстрации ректоров. Фото: УП

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Конституционный суд закрыл производство по конституционному представлению народных депутатов, в котором было обжаловано положения закона «О высшем образовании».

Документом предусмотрено, что лицо, подпадающее под действие закона «Об очищении власти», не может быть избрано на должность руководителя учреждения высшего образования. Об этом сообщила нардеп Ольга Совгиря в своем телеграм-канале.

Это конституционное представление поступило в Конституционный суд еще 29 мая 2018 года. С тех пор в течение трех лет Конституционный суд провел не менее 12 заседаний по этому делу.

Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которая требовала б исследования судом.

Именно такое основание для прекращения производства по делу указано в постановлении от 21 октября. Любая дополнительная мотивация по сути дела в нем отсутствует.

Напомним, в марте Конституционный суд Украины 3 марта не смог принять решение по поводу конституционности закона «Об очищении власти». Закон о люстрации предусматривает, что чиновники эпохи президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.

Решение ЕСПЧ вступило в силу 25 февраля 2020 года. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию в целом, а лишь указал на ее чрезмерный объем. Минюст, по его словам, планировал сохранить механизм люстрации.