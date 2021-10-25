Конституційний суд ухвалив рішення у справі про люстрацію ректорів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162087-konstytuciynyy-sud-uhvalyv-rishennya-u-spravi-pro-lustraciu-rektoriv.html

Ракурс

Конституційний суд закрив провадження за конституційним поданням народних депутатів, в якому було оскаржено положення закону «Про вищу освіту».

Документом передбачено, що особа, яка підпадає під дію закону «Про очищення влади», не може бути обрана на посаду керівника закладу вищої освіти. Про це повідомила нардеп Ольга Совгиря у своєму телеграм-каналі.

Це конституційне подання надійшло до Конституційного Суду ще 29 травня 2018 року. З того часу протягом трьох років Конституційний суд провів щонайменше 12 засідань у цій справі.

Через три роки суд з’ясував, що у конституційному поданні відсутнє належне юридичне обґрунтування неконституційності оспорюваної норми закону, яке потребувало б дослідження судом.

Саме така підстава для закриття провадження у справі вказана в ухвалі від 21 жовтня. Будь-яка додаткова мотивація щодо суті справи в ній відсутня.

Нагадаємо, в березні Конституційний суд України не зміг ухвалити рішення щодо конституційності закону «Про очищення влади». Закон про люстрацію передбачає, що чиновники епохи президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у державних органах влади.

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників набуло чинності 25 лютого 2020 року. Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію загалом, а лише вказав на її надмірний обсяг. Мін’юст, за його словами, планував зберегти механізм люстрації.