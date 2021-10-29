Вдова родила от чемпиона Олимпиады спустя 15 месяцев после его смерти

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Ракурс

Эллиди Пуллин, жена австралийского олимпийского спортсмена Алекса «Чампи» Пуллина, родила дочь более чем через год после его гибели. Алекс погиб в июле 2020 года во время подводной охоты в Австралии.

Пуллин объявила о своей беременности в июне, написав в Instagram, что они с Алексом «годами мечтали» о ребенке.

Мы с твоим папой давно тебя ждали, малышка. Для меня большая честь наконец-то приветствовать частицу Чампи, возвращающегося в этот мир! — поделилась радостью Эллиди.

В своем подкасте Пуллин заявила, что они с Алексом пытались зачать ребенка, но у них возникли затруднения.

Мы попробовали бы еще несколько месяцев, будь он все еще рядом, а потом стопроцентно перешли бы на ЭКО. Таков был план, — рассказала Эллиди.

Ребенка зачали с помощью экстракорпорального оплодотворения, он родился 25 октября. Эллиди объяснила, что врачи отобрали самые жизнеспособные сперматозоиды умершего Алекса. По ее словам, беременность протекала «неоднозначно».

Перед смертью Пуллин занимался фридайвингом и подводной охотой. Другой дайвер обнаружил спортсмена без сознания и без кислородной маски. По данным полиции, Алекс Пуллин, похоже, нырял один. Служба неотложной помощи проводила реанимацию 45 минут, но не смогла спасти его жизнь.

Сноубордер был одним из тех, кто нес австралийское знамя на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Он соревновался на трех Олимпиадах. Пуллин был ярым подводным охотником, он регулярно делился новостями о своем увлечении в соцсетях.