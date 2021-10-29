Через 15 місяців після смерті олімпійського чемпіона його вдова народила від нього дитину

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Ракурс

Елліді Пуллін, дружина австралійського олімпійського спортсмена Алекса «Чампі» Пулліна, народила доньку більш ніж через рік після його загибелі. Алекс загинув у липні 2020 року під час підводного полювання в Австралії.

Пуллін оголосила про свою вагітність у червні, написавши у своєму Instagram, що вони з Алексом «роками мріяли» про дитину.

Ми з твоїм татом давно на тебе чекали, малятко. Для мене велика честь нарешті вітати частинку Чампі, який повертається у цей світ! — поділилася радістю Елліді.

У своєму подкасті Пуллін заявила, що вони з Алексом намагалися зачати дитину, але у них виникли труднощі.

Ми спробували б ще кілька місяців, якби він все ще був поруч, а потім стовідсотково перейшли б на ЕКО. Такий був план, — розповіла Елліді.

Дитину зачали за допомогою екстракорпорального запліднення, вона народилася 25 жовтня. Елліді пояснила, що лікарі відібрали найбільш життєздатні сперматозоїди Алекса, який помер. За її словами, вагітність протікала «неоднозначно».

Перед смертю Пуллін займався фрідайвінгом і підводним полюванням. Інший дайвер виявив спортсмена непритомним і без кисневої маски. За даними поліції, Алекс Пуллін, схоже, пірнав один. Служба невідкладної допомоги проводила реанімацію 45 хвилин, але не змогла врятувати його життя.

Сноубордер був одним із тих, хто ніс австралійський прапор на зимових Олімпійських іграх у Сочі у 2014 році. Він змагався на трьох Олімпіадах. Пуллін був затятим підводним мисливцем, він регулярно ділився новинами про своє захоплення у соцмережах.