В судах зарплаты меньше, чем в уборщиц магазинов — председатель Верховного суда

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Ракурс

Судебная система Украины страдает от безденежья. И это несмотря на сумасшедшие средства, которые направляет государство на функционирование этой ветви власти.

Суды ежегодно рассматривают 4−5 млн дел и материалов в год, но делают это при отсутствии трети судейского корпуса. Поэтому новый глава Верховного суда Всеволод Князев считает критической ситуацию с финансированием и кадровым укомплектованием Фемиды.

У нас кадровый голод. В некоторых апелляционных судах осталось по два-три-четыре криминалиста, и скоро некому будет рассматривать уголовные дела на уровне областей, — рассказал Князев «Цензору».

Он добавил, что в Украине есть районные суды, где вообще нет судей или есть один или два.

Там даже заболеть нельзя, иначе без судьи останется район на несколько тысяч или десятков тысяч человек, — рассказал новый председатель ВС.

Он напомнил, что многие судьи сейчас уходят в отставку и из-за увольнения и ухода судей на пенсию может сложиться ситуация, когда в стране «не будет ни полноценной первой инстанции, ни апелляции вообще, останется только Верховный суд и Высший антикоррупционный суд».

Князев объяснил кадровый голод тем, что зарплаты работников аппарата суда меньше, чем у уборщиц в супермаркете. Поэтому грамотный и порядочный человек с высшим юридическим образованием, по его мнению, не пойдет работать в суд.

Другая неотложная проблема судебной системы — неработающая Высшая квалифкомиссия. Поэтому Князев стремится сосредоточиться на том, чтобы «ВККС заработала как можно быстрее и мы заполнили вакантные должности в судах».

Напомним, что в Верховном суде 22 октября прошли выборы главы. Предыдущий глава высшего судебного органа страны Валентина Данишевская 8 октября объявила о намерении уйти с должности на пенсию.

Верховный суд возглавил Всеволод Князев. За него отдали голоса 98 делегатов из 169, прибывших на Пленум. Новый глава приступит к работе 1 декабря.

Источник: «Цензор. НЕТ»