У судах зарплати менші, ніж у прибиральниць в магазинах - голова Верховного суду

https://racurs.ua/ua/n162452-u-sudah-zarplaty-menshi-nij-u-prybyralnyc-v-magazynah-golova-vs.html

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Судова система України потерпає від безгрошів’я. І це попри шалені кошти, які спрямовує держава на функціонування цієї гілки влади.

Суди щорічно розглядають 4−5 млн справ і матеріалів на рік, але роблять це за відсутністі третини суддівського корпусу. Тому новий очільник Верховного суду Всеволод Князєв вважає критичною ситуацію з фінансуванням та кадровим укомплектуванням Феміди.

У нас кадровий голод. В окремих апеляційних судах залишилося по два-три-чотири криміналісти, й скоро нікому буде розглядати кримінальні справи на рівні областей, — розповів Князєв «Цензору».

Він додав, що в Україні є районні суди, «де взагалі немає суддів або є один чи два».

Там навіть захворіти не можна, бо інакше без судді залишиться район на декілька тисяч чи десятків тисяч людей, — розповів голова ВС.

Він нагадав, що багато суддів зараз йдуть у відставку і через звільнення та вихід суддів на пенсію може скластися ситуація, коли в країні «не буде ні повноцінної першої інстанції, ні апеляції взагалі, залишиться тільки Верховний суд і Вищий антикорупційний суд».

Князєв пояснив кадровий голод тим, що зарплати працівників апарату суду менші, ніж у прибиральниць у супермаркеті. Тому грамотна і порядна людина з вищою юридичною освітою, н айого думку, не піде працювати до суду.

Інша нагальна проблема судової системи — непрацююча Вища кваліфкомісія. Тому Князєв прагне зосередитися на тому, щоб «ВККС запрацювала якнайшвидше, і ми заповнили вакантні посади у судах».

Нагадаємо, що у Верховному суді 22 жовтня відбулися вибори голови. Попередній голова вищого судового органу країни Валентина Данішевська 8 жовтня оголосила про намір піти з посади на пенсію.

Верховний суд очолив Всеволод Князєв. За нього віддали голоси 98 делегатів зі 169, які прибули на Пленум. Новий очільник приступить до роботи 1 грудня.

Джерело: «Цензор. НЕТ»