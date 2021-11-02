В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n162468-detskiy-sovid-sertifikat-dostupen-v-diyi-kak-sgenerirovat.html

Ракурс

В приложении «Дія» появилась возможность сгенерировать детский СOVID-сертификат.

Такую возможность получают родители детей от 12 лет, привитых одной дозой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 или прошедших полный курс прививки. Соответствующая видеоинструкция опубликована в YouTube-канале «Дії».

Для получения детского COVID-сертификата следует сделать следующие шаги:

установить последнюю версию приложения «Дія»;

авторизоваться в «Дії»;

добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка;

в меню «Услуги» выбрать пункт «COVID-сертификаты»;

сертификат ребенка появится в приложении.

В то же время дети от 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Напомним, у «Дії» началось тестирование возможности генерировать COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов.