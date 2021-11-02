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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово і Діло»
Детский СOVID-сертификат доступен в «Дії» — как сгенерироватьhttps://racurs.ua/n162468-detskiy-sovid-sertifikat-dostupen-v-diyi-kak-sgenerirovat.htmlРакурс
В приложении «Дія» появилась возможность сгенерировать детский СOVID-сертификат.
Такую возможность получают родители детей от 12 лет, привитых одной дозой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 или прошедших полный курс прививки. Соответствующая видеоинструкция опубликована в YouTube-канале «Дії».
Для получения детского COVID-сертификата следует сделать следующие шаги:
- установить последнюю версию приложения «Дія»;
- авторизоваться в «Дії»;
- добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка;
- в меню «Услуги» выбрать пункт «COVID-сертификаты»;
- сертификат ребенка появится в приложении.
В то же время дети от 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Напомним, у «Дії» началось тестирование возможности генерировать COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов.
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