В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n162468-dytyachyy-sovid-sertyfikat-dostupnyy-u-diyi-yak-zgeneruvaty.html

Ракурс

У додатку «Дія» з’явилася можливість згенерувати дитячий СOVID-сертифікат.

Таку можливість отримують батьки дітей віком від 12 років, щеплених однією дозою вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 або пройшовших повний курс щеплення. Відповідна відеоінструкція опублікована в YouTube-каналі «Дії».

Для отримання дитячого COVID-сертифікату слід зробити такі кроки:

встановити останню версію додатку «Дія»;

авторизуватися в «Дії»;

додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;

у меню «Послуги» вибрати пункт «COVID-сертифікати»;

сертифікат дитини з’явиться в застосунку.

Водночас діти віком від 14 років можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорту.

Нагадаємо, у «Дії» розпочалося тестування можливості генерувати COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів.