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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

Дитячий СOVID-сертифікат доступний у «Дії» — як згенерувати

2 лис 2021, 13:55
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У додатку «Дія» з’явилася можливість згенерувати дитячий СOVID-сертифікат.

Таку можливість отримують батьки дітей віком від 12 років, щеплених однією дозою вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 або пройшовших повний курс щеплення. Відповідна відеоінструкція опублікована в YouTube-каналі «Дії».

Для отримання дитячого COVID-сертифікату слід зробити такі кроки:

  • встановити останню версію додатку «Дія»;
  • авторизуватися в «Дії»;
  • додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
  • у меню «Послуги» вибрати пункт «COVID-сертифікати»;
  • сертифікат дитини з’явиться в застосунку.

Водночас діти віком від 14 років можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорту.


Нагадаємо, у «Дії» розпочалося тестування можливості генерувати COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів.

Джерело: Ракурс


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