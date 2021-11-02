Забаву из сериала «Игра в кальмара» повторили дети в Луцке. Скріншот з відео

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Ракурс

Игру из популярного сериала «Игра в кальмара» повторили дети из Луцка.

Ученики школы № 11 массово играли в одно из развлечений, которое было показано в корейском сериале. По правилам, один игрок повернут спиной к остальным. Пока он не смотрит, остальные двигаются и приближаются к нему. Однако, тот, кто будет двигаться, когда игрок обернется, выбывает из игры. В телесериале таких людей убивали. Победителями становились те, которые добирались до определенной отметки за определенное время. Видео развлечений появилось в телеграм-канале 4lutsk.

Начальник управления образования Луцкого территориальной общины Виталий Бондарь в комментарии изданию «Конкурент» заверил, что играли ученики не в «кальмара», а в «лисичку»

Там немного неправдиво написано. Это ученики и учителя на перемене играли игру. Но она называется «Лисичка», — заверил чиновник.

Как известно, «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре выживания. В ленте рассказывают о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают странное приглашение принять участие в детских играх, но ставки смертельны — за проигрыш участника ждет смерть. Сериал, который транслировал Netflix, побил все рекорды по просмотрах — «Игру в кальмара» посмотрели 111 млн пользователей из более 90 стран мира.

Напомним, звезда сериала «Игра в кальмара» Джеффри Джулиано на аукционе продаст халат, в котором снимался в этом проекте. Вырученные деньги актер пообещал перевести вдовам и детям, живущим в индийском штате Западная Бенгалия.

Источники: телеграм-канал 4lutsk, «Конкурент»