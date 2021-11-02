Забавку з серіалу «Гра в кальмара» повторили діти в Луцьку. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n162489-smertelnyy-zabig-z-serialu-gra-v-kalmara-povtoryly-dity-v-lucku-video.html

Ракурс

Гру з популярного серіалу «Гра в кальмара» повторили діти з Луцька.

Учні школи № 11 масово гралися в одні з забавок, яка була показана в корейському серіалі. За правилами, один гравець обернений спиною до решти. Поки він не дивиться, інші рухаються і наближаються до нього. Однак, той, хто буде рухатися, коли гравець обернеться, вибуває із гри. У телесеріалі таких людей вбивали. Переможцями ставали ті, які діставалися до певної позначки за визначений час. Відео розваг з’явилося у телеграм-каналі 4lutsk.

Начальник управління освіти Луцької територіальної громади Віталій Бондар в коментарі виданню «Конкурент» запевнив, що грали учні не в «кальмара», а в «лисичку»

Там трохи неправдиво написано. Це учні й вчителі на перерві грали гру. Але вона називається «Лисичка», — запевнив чиновник.

Як відомо, «Гра в кальмара» — південнокорейський серіал в жанрі виживання. У стрічці розповідають про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх, але ставки смертельні — за програш на учасника чекає смерть. Серіал, який транслював Netflix, побив усі рекорди по переглядах — «Гру в кальмара» подивилися 111 млн користувачів з понад 90 країн світу.

Нагадаємо, зірка серіалу «Гра в кальмара» Джеффрі Джуліано на аукціоні продасть халат, в якому знімався у цьому проекті. Виручені гроші актор пообіцяв перевести вдовам та дітям, що живуть в індійському штаті Західна Бенгалія.

Джерела: телеграм-канал 4lutsk, «Конкурент»