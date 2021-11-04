Россиянам разрешили «сдавать» антивакцинаторов силовикам

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Сахком»

https://racurs.ua/n162591-rossiyanam-razreshili-sdavat-antivakcinatorov-silovikam.html

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В России органам здравоохранения поручили сообщать следственным органам и прокуратуре о гражданах, участвующих в антивакцинальной кампании, особенно врачах-антивакцинаторах.

Об этом сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора (Федеральной службы РФ по надзору в сфере здравоохранения) в региональные органы.

Антивакцинаторов будут наказывать по ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность от штрафа до ограничения и лишения свободы.

Отмечается, что это письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава РФ по борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19. По информации издания, российское ведомство жестко настроено против антивакцинального движения.

Напомним, в конце октября под посольство РФ в Киеве принесли мешок, символизирующий труп умершего от коронавируса. Таким образом, участники акции протестовали против политики оккупанта относительно изоляции и отказа жителям ОРДЛО в медицинской помощи во время пандемии коронавируса.