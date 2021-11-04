Росіянам дозволили «здавати» антивакцинаторів силовикам

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Сахком»

https://racurs.ua/ua/n162591-rosiyanam-dozvolyly-zdavaty-antyvakcynatoriv-sylovykam.html

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У Росії органам охорони здоров’я доручили повідомляти слідчим органам та прокуратурі про громадян, які беруть участь в антивакцинальній кампанії, особливо про лікарів-антивакцинаторів.

Про це повідомляє видання «Медвестник» з посилання на лист Росздравнадзора (Федеральної служби РФ з нагляду у сфері охорони здоров’я) до регіональних органів.

Антивакцинаторів каратимуть за ст. 207.1 (публічне поширення свідомо неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю) та 207.2 (публічне поширення свідомо неправдивої суспільно значущої інформації, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу РФ, які передбачають відповідальність від штрафу до обмеження та позбавлення волі.

Зазначається, що цей лист з’явився після засідання оперативного штабу МОЗ РФ з боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. За інформацією видання, російське відомство жорстко налаштоване проти антивакцинального руху.

Нагадаємо, наприкінці жовтня під посольство РФ у Києві принесли мішок, який символізує труп померлого від коронавірусу. В такий спосіб учасники акції протестували проти політики окупанта щодо ізоляції та відмови жителям ОРДЛО у медичній допомозі під час пандемії коронавірусу.