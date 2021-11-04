5 ноября – праздник апостола Иакова и магнитная буря

5 ноября — праздник апостола Иакова и магнитная буряhttps://racurs.ua/n162628-5-noyabrya-prazdnik-apostola-iakova-i-magnitnaya-burya.htmlРакурс
5 ноября Православная церковь чтит память апостола Иакова. В этот день мир также отмечает День рассмотрения старых фотографий, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, Международный день менеджеров.
5 ноября — 309-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 56 дней.
День ангела 5 ноября
Именины сегодня празднуют: Яков, Николай, Владимир, Александр, Емельян, Игнат, Максим, Елисей, Иван и Петр.
Какой религиозный праздник 5 ноября
Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова Младшего, которого называли братом Господним. Другие названия праздника: «Иаков», «Иаков праведный». По одной из версий, Иаков был двоюродным братом Иисуса. По другой — он был сыном Иосифа, который родился еще до его обручения с Девой Марией. Согласно Библии, Иаков поверил во Христа только после воскресения.
В народном календаре день святого Иакова связывали с выпадением мелкого снега или града. Иаков считался покровителем мужчин, занимавшихся тяжелым физическим трудом.
Магнитная буря 5 ноября
На Земле произошла одна из самых больших геомагнитных бурь за последние четыре года — ее спровоцировала солнечная плазма, дошедшая до нашей планеты. Вспышки и корональные выбросы на Солнце, достигнув нашей планеты, вызывают возмущение магнитосферы. Это ведет к полярным сияниям и сбоям в радиосвязи, работе спутников и энергосистем. В ночь на 4 ноября неожиданно началась одна из самых больших магнитных бурь. Индекс геомагнитной активности резко вырос до уровня 7 (при максимуме 9). Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее двух-трех суток.
Приметы 5 ноября
Град — до 25 ноября зима в дверь стучится;
Выпало много снега, и он не тает — зима будет теплой;
Дождь — к плодородному году;
Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь в следующем году.