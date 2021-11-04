5 ноября – праздник апостола Иакова и магнитная буря

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Ракурс

5 ноября Православная церковь чтит память апостола Иакова. В этот день мир также отмечает День рассмотрения старых фотографий, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, Международный день менеджеров.

5 ноября — 309-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 56 дней.

День ангела 5 ноября

Именины сегодня празднуют: Яков, Николай, Владимир, Александр, Емельян, Игнат, Максим, Елисей, Иван и Петр.

Какой религиозный праздник 5 ноября

Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова Младшего, которого называли братом Господним. Другие названия праздника: «Иаков», «Иаков праведный». По одной из версий, Иаков был двоюродным братом Иисуса. По другой — он был сыном Иосифа, который родился еще до его обручения с Девой Марией. Согласно Библии, Иаков поверил во Христа только после воскресения.

В народном календаре день святого Иакова связывали с выпадением мелкого снега или града. Иаков считался покровителем мужчин, занимавшихся тяжелым физическим трудом.

Магнитная буря 5 ноября

На Земле произошла одна из самых больших геомагнитных бурь за последние четыре года — ее спровоцировала солнечная плазма, дошедшая до нашей планеты. Вспышки и корональные выбросы на Солнце, достигнув нашей планеты, вызывают возмущение магнитосферы. Это ведет к полярным сияниям и сбоям в радиосвязи, работе спутников и энергосистем. В ночь на 4 ноября неожиданно началась одна из самых больших магнитных бурь. Индекс геомагнитной активности резко вырос до уровня 7 (при максимуме 9). Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее двух-трех суток.

Приметы 5 ноября