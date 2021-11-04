5 листопада - свято апостола Якова і магнітна буря

https://racurs.ua/ua/n162628-5-lystopada-svyato-apostola-yakova-i-magnitna-burya.html

Ракурс

5 листопада Православна церква вшановує пам’ять апостола Якова. Цього дня світ відзначає День розглядання старих фотографій, Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, Міжнародний день менеджерів.

5 листопада — 309-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 56 днів.

День ангела 5 листопада

Іменини сьогодні святкують: Яків, Микола, Володимир, Олександр, Омелян, Гнат, Максим, Єлисей, Іван та Петро.

Яке релігійне свято 5 листопада

Православна церква 5 листопада вшановує пам’ять апостола Якова Молодшого, якого називали братом Господнім. Інші назви свята: «Яків», «Яків праведний». За однією з версій, Яків був двоюрідним братом Ісуса. За іншою — він був сином Йосипа, який народився ще до його заручення з Дівою Марією. Згідно Біблії, Яків повірив у Христа тільки після воскресіння.

У народному календарі день святого Якова пов’язували з випаданням дрібного снігу або граду. Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну працю.

Магнітна буря 5 листопада

На Землі відбулася одна з найбільших геомагнітних бур за останні чотири роки — її спровокувала сонячна плазма, що дійшла до нашої планети. Спалахи та корональні викиди на Сонці, досягнувши нашої планети викликають збурення магнітосфери. Це веде до виникнення полярних сяйв та збоях у радіозв’язку, роботі супутників та енергосистем. У ніч на 4 листопада несподівано почалася одна з найбільших магнітних бур. Індекс геомагнітної активності різко зріс до рівня 7 (при максимумі 9). Нестабільність магнітного поля Землі зберігатиметься ще щонайменше дві-три доби.

Прикмети 5 листопада