В Берлине погиб дипломат из России, ведомство его отца травило Навального

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Ракурс

В Берлине обнаружили мертвым российского дипломата. Тело 35-летнего сотрудника посольства российской дипмиссии нашли на тротуаре в центре солицы ФРГ — перед зданием посольства на Унтер ден Линден.

Обстоятельства его смерти выясняют правоохранители, но ведущие немецкие СМИ сообщили, что погибший в Берлине дипломат является сыном заместителя директора второй службы ФСБ.

Der Spiegel сообщает, что сотрудник посольства выпал из посольства окна на верхнем этаже здания, однако пока не ясно, в какой момент он умер — до или после падения.

По данным издания, погибший в Берлине российский дипломат действительно был тайным офицером ФСБ.

Российское издание The Insider назвало имя погибшего — Кирилл Жало.

По данным Billingcat, он является сыном заместителя директора второй службы ФСБ и начальника Управления ФСБ по защите конституционного порядка — генерала Алексея Жало. Данные с его компьютера показывают, что второго секретаря российского посольства исключили из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 ноября по 4 ноября 2021 года.

Журналист Христо Грозев пишет, что дипломата перевели из Вены в Берлин за два месяца до убийства в Берлине чеченского командира повстанцев Зелимхана Хангошвили.

Конечно, это могло быть совпадением. Но следует отметить, что немецкие власти считают: убийца Хангошвили получил поддержку на месте в Берлине, — отмечает журналист.

Der Spiegel также сообщает, что российская сторона не дала разрешения немецким властям на вскрытие тела дипломата. Его сразу передали в российское посольство.

Кроме того, управление в подчинении Жало непосредственно занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России. Речь идет об отравлении «Новичком» Навального, Быкова и Кара-Мурзы.

Посольство России в ФРГ не комментирует сообщения СМИ о гибели в октябре 35-летнего российского дипломата в Берлине. В дипмиссии заявили, что «речь идет о трагическом случае», и добавили, что «по этическим соображениям» комментировать это не будут.