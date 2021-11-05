У Берліні загинув російський дипломат, який був агентом ФСБ і сином генерала

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У Берліні знайшли мертвим російського дипломата. Тіло 35-річного співробітника посольства російської дипмісії виявили на тротуарі у центрі столиці ФРН — перед будівлею посольства на Унтер ден Лінден.

Обставини його смерті наразі з’ясовують правоохоронці, але провідні німецькі ЗМІ повідомили, що загиблий у Берліні дипломат є сином заступника директора другої служби ФСБ.

Der Spiegel повідомляє, що співробітник посольства випав з посольства вікна на верхньому поверсі будівлі, проте поки що не зрозуміло, у який саме момент він помер — до чи після падіння.

За данними видання, загиблий у Берліні російський дипломат насправді був таємним офіцером ФСБ.

Російське видання The Insider назвало ім’я загиблого — Кирило Жало.

За даними Billingcat, він є сином заступника директора другої служби ФСБ та начальника Управління ФСБ із захисту конституційного порядку — генерала Олексія Жало. Дані з його комп’ютера показують, що другого секретаря російського посольства виключили з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 листопада по 4 листопада 2021 року.

Журналіст Христо Грозєв пише, що дипломата перевели з Відня до Берліна за два місяці до вбивства у Берліні чеченського командира повстанців Зелімхана Хангошвілі.

Звичайно, це могло бути збігом. Але слід зазначити, що німецька влада вважає, що вбивця Хангошвілі отримав підтримку на місці в Берліні, — зазначає журналіст.

Der Spiegel також повідомляє, що російська сторона не дала дозволу німецькій владі на розтин тіла дипломата. Його відразу передали до російського посольства.

Крім того, управління у підпорядкуванні Жало безпосередньо займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії. Йдеться про отруєння «Новичком» Навального, Бикова та Кара-Мурзи.

Посольство Росії у ФРН не коментує повідомлення ЗМІ про загибель у жовтні 35-річного російського дипломата у Берліні. У дипмісії заявили, що «йдеться про трагічний випадок», і додали, що «з етичних міркувань» коментувати це не будуть.