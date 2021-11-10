Диета ограничивала размеры сообществ охотников-собирателей, фото: Университет Макгилла

https://racurs.ua/n162887-kak-paleodieta-ogranichivala-chislennost-drevnih-ludey-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Сообщества охотников-собирателей были распространены в Каменном веке, а некоторые из них существовали на Земле и до недавнего времени. Известно, что их размер был сравнительно небольшим — меньше, чем это позволяли ресурсы местных экосистем.

Причины этого установила международная группа ученых, проанализировав данные о приблизительно 300 сообществах охотников-собирателей, существовавших до недавнего времени, сообщает пресс-служба Университета Макгилла (Канада).

Оказалось, что верхний предел численности членов таких сообществ ограничивал короткий вегетационный период у растений, что заставляло людей полагаться на мясо.

Исследователи обнаружили, что многие из этих групп были намного меньше, чем можно было ожидать по показателю производительности местной экосистемы (NPP). В регионах с коротким вегетационным периодом группы охотников-собирателей имели меньшую популяцию на квадратный километр, чем группы, которые в течение года полагались на обильную растительную пищу.

Полученные результаты показывают сильное, ранее невыявленное влияние сезонности на плотность населения из-за состава рациона, — подчеркивают исследователи. — Это узкое сезонное место в значительной степени объясняет широкую вариацию в плотности населения на единицу NPP и ставит под сомнение использование этого показателя для оценки возможного количества населения для древних людей.

Таким образом, численность населения охотников-собирателей зависела от доступной пищи в наиболее сложный сезон, независимо от того, сколько пищи было во время изобилия.

В рамках своего исследования ученые разработали математическую модель, имитирующую ежедневную кормовую деятельность человека (сбор и охоту) и результирующие потоки углерода (энергии) между растительностью, животными и охотниками-собирателями в реалистической глобальной среде.

В результате ученых поразил тот факт, что несмотря на длинный список неизвестных, из уравнений модели следовал очень однозначный результат.

Везде, где вегетационные сезоны были короткими, охотникам-собирателям требовалось мясо, составляющее большую часть их рациона. И — как и в современном мире — для производства того же количества мяса нужно гораздо больше земли, чем для производства растительной пищи, — отмечают исследователи.

Затем исследователи проанализировали результаты этнографических наблюдений и обнаружили, что этот вывод хорошо подтверждается записями об известных племенах охотников-собирателей, включая:

народности аче в тропическом лесу Парагвая;

хиви в саване;

группы бушменов в пустыне Калахари.

Из-за схожести образа жизни современных охотников-собирателей с образом жизни наших предков, занимавшихся добычей пищи, вполне вероятно, что сильная сезонность ограничивала численность популяции нашего вида в прошлом, — резюмируют исследователи.

Напомним, ученые проверили, была ли настоящая «палеодиета» так полезна для здоровья, как считалось.