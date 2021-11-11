10 стран ЕС остаются открытыми для украинцев

https://racurs.ua/n162929-10-stran-es-ostautsya-otkrytymi-dlya-ukraincev-spisok.html

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10 стран ЕС остаются открытыми для украинцев, несмотря на рекомендацию Совета Европейского Союза исключить Украину из «зеленого списка» из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом 11 ноября написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

По его словам, Швеция стала десятой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для граждан Украины. Также украинцы могут путешествовать в:

Ирландию;

Австрию,

Бельгию,

Данию,

Эстонию,

Нидерланды,

Хорватию,

Чехию,

на Кипр.

Швеция осталась открытой для украинцев, имеющих полную вакцинацию или отрицательный тест. Уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, — написал сегодня главный дипломат страны.

Ранее Кулеба сообщил, что Ирландия разрешила въезжать украинцам с полной вакцинацией, сертификатом об выздоровлении или отрицательным ПЦР-тестом.

Напомним, об условиях въезда в страны-члены Евросоюза, которые оставили такую опцию для граждан Украины, можно узнать на портале Министерства иностранных дел, посвященном путешествиям во время пандемии COVID-19.

9 ноября Совет ЕС утвердил решение об исключении Украины из «зеленого списка» в связи с ухудшением эпидемической ситуации.