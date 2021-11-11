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10 стран ЕС остаются открытыми для украинцев

10 стран ЕС остаются открытыми для украинцев (СПИСОК)

11 ноя 2021, 18:32
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10 стран ЕС остаются открытыми для украинцев, несмотря на рекомендацию Совета Европейского Союза исключить Украину из «зеленого списка» из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом 11 ноября написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

По его словам, Швеция стала десятой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для граждан Украины. Также украинцы могут путешествовать в:

  • Ирландию;

  • Австрию,

  • Бельгию,

  • Данию,

  • Эстонию,

  • Нидерланды,

  • Хорватию,

  • Чехию,

  • на Кипр.

Швеция осталась открытой для украинцев, имеющих полную вакцинацию или отрицательный тест. Уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, — написал сегодня главный дипломат страны.

Ранее Кулеба сообщил, что Ирландия разрешила въезжать украинцам с полной вакцинацией, сертификатом об выздоровлении или отрицательным ПЦР-тестом.


Напомним, об условиях въезда в страны-члены Евросоюза, которые оставили такую опцию для граждан Украины, можно узнать на портале Министерства иностранных дел, посвященном путешествиям во время пандемии COVID-19.

9 ноября Совет ЕС утвердил решение об исключении Украины из «зеленого списка» в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Источник: Ракурс


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