10 країн ЄС залишаються відкритими для українців

https://racurs.ua/ua/n162929-10-krayin-ies-zalyshautsya-vidkrytymy-dlya-ukrayinciv-spysok.html

Ракурс

10 країн ЄС залишаються відкритими для українців, попри рекомендацію Ради Європейського Союзу виключити Україну із «зеленого списку» через високі показники захворюваності на COVID-19.

Про це 11 листопада написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттер.

За його словами, Швеція стала десятою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в’їзду для громадян України. Також українці можуть подорожувати до:

Ірландії;

Австрії,

Бельгії,

Данії,

Естонії,

Кіпру,

Нідерландів,

Хорватії,

Чехії.

Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації або негативного тесту. Вже десять держав ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше, — написав сьогодні головний дипломат країни.

Раніше Кулеба повідомив, що Ірландія дозволила в’їжджати українцям з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.

Нагадаємо, про умови в’їзду до країн-членів Євросоюзу, які залишили таку можливість для громадян України можна дізнатися на порталі Міністерства закордонних справ, присвяченому подорожам під час пандемії COVID-19.

9 листопада Рада ЄС затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.