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Ракурс
10 країн ЄС залишаються відкритими для українців

10 країн ЄС залишаються відкритими для українців (СПИСОК)

11 лис 2021, 18:32
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10 країн ЄС залишаються відкритими для українців, попри рекомендацію Ради Європейського Союзу виключити Україну із «зеленого списку» через високі показники захворюваності на COVID-19.

Про це 11 листопада написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттер.

За його словами, Швеція стала десятою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в’їзду для громадян України. Також українці можуть подорожувати до:

  • Ірландії;

  • Австрії,

  • Бельгії,

  • Данії,

  • Естонії,

  • Кіпру,

  • Нідерландів,

  • Хорватії,

  • Чехії.

Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації або негативного тесту. Вже десять держав ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше, — написав сьогодні головний дипломат країни.

Раніше Кулеба повідомив, що Ірландія дозволила в’їжджати українцям з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.


Нагадаємо, про умови в’їзду до країн-членів Євросоюзу, які залишили таку можливість для громадян України можна дізнатися на порталі Міністерства закордонних справ, присвяченому подорожам під час пандемії COVID-19.

9 листопада Рада ЄС затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Джерело: Ракурс


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