В Харькове начали монтаж новогодней елки, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n162928-novogodnuu-elku-nachali-ustanavlivat-v-harkove-foto.html

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В Харькове на майдане Свободы сегодня, 11 ноября, начали устанавливать новогоднюю елку.

Место возведения елки обнесли металлическим забором, об этом сообщает издание «Суспільне».

Также на площади Свободы будет оборудован ледовый каток. Для этого закроют участок площади между перекрестком с улицей Сумской и Харьковским национальным университетом имени Каразина.

В связи с этим на период до 31 марта 2022 года в центре Харькова будут ограничены движение и парковка автомобилей. На время работ и праздничных мероприятий запрещено парковаться, а движение транспорта разрешено по правой стороне майдана Свободы от улицы Сумской до улицы Тринклера.

Напомним, в июне в центре Луцка верхушка старой елки, расположенной в центре города, «превратилась» в статую Христа-Спасителя из бразильского города Рио-де-Жанейро.

Источник: «Суспільне»