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В Харькове начали монтаж новогодней елки, фото: «Суспільне»

Новогоднюю елку начали устанавливать в Харькове (ФОТО)

11 ноя 2021, 18:05
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В Харькове на майдане Свободы сегодня, 11 ноября, начали устанавливать новогоднюю елку.

Место возведения елки обнесли металлическим забором, об этом сообщает издание «Суспільне».

В Харькове начали монтаж новогодней елки, фото: «Суспільне»

Также на площади Свободы будет оборудован ледовый каток. Для этого закроют участок площади между перекрестком с улицей Сумской и Харьковским национальным университетом имени Каразина.

В связи с этим на период до 31 марта 2022 года в центре Харькова будут ограничены движение и парковка автомобилей. На время работ и праздничных мероприятий запрещено парковаться, а движение транспорта разрешено по правой стороне майдана Свободы от улицы Сумской до улицы Тринклера.

В центре Харькова оборудуют каток, фото: «Суспільне»


Напомним, в июне в центре Луцка верхушка старой елки, расположенной в центре города, «превратилась» в статую Христа-Спасителя из бразильского города Рио-де-Жанейро.

Источник: «Суспільне»


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