У Харкові почали монтаж новорічної ялинки, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n162928-novorichnu-yalynku-pochaly-vstanovluvaty-u-harkovi-foto.html

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У Харкові на майдані Свободи сьогодні, 11 листопада, почали встановлювати новорічну ялинку.

Місце зведення ялинки обнесли металевою огорожею, про це повідомляє видання «Суспільне».

Також на площі Свободи буде обладнано льодову ковзанку. Для цього закриють ділянку площі між перехрестям з вулицею Сумською та Харківським національним університетом імені Каразіна.

У зв’язку з цим на період до 31 березня 2022 року в центрі Харкова буде обмежено рух та паркування автомобілів. На час робіт та святкових заходів заборонено паркуватися, а рух транспорту дозволений по правій стороні майдану Свободи від вулиці Сумської до вулиці Трінклера.

Нагадаємо, у червні в центрі Луцька верхівка старої ялинки, розташованої в центрі міста, «перетворилася» на статую Христа-Спасителя із бразильського міста Ріо-де-Жанейро.

Джерело: «Суспільне»