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У Харкові почали монтаж новорічної ялинки, фото: «Суспільне»

Новорічну ялинку почали встановлювати у Харкові (ФОТО)

11 лис 2021, 18:05
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У Харкові на майдані Свободи сьогодні, 11 листопада, почали встановлювати новорічну ялинку.

Місце зведення ялинки обнесли металевою огорожею, про це повідомляє видання «Суспільне».

У Харкові почали монтаж новорічної ялинки, фото: «Суспільне»

Також на площі Свободи буде обладнано льодову ковзанку. Для цього закриють ділянку площі між перехрестям з вулицею Сумською та Харківським національним університетом імені Каразіна.

У зв’язку з цим на період до 31 березня 2022 року в центрі Харкова буде обмежено рух та паркування автомобілів. На час робіт та святкових заходів заборонено паркуватися, а рух транспорту дозволений по правій стороні майдану Свободи від вулиці Сумської до вулиці Трінклера.

У центрі Харкова обладнають ковзанку, фото: «Суспільне»


Нагадаємо, у червні в центрі Луцька верхівка старої ялинки, розташованої в центрі міста, «перетворилася» на статую Христа-Спасителя із бразильського міста Ріо-де-Жанейро.

Джерело: «Суспільне»


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