12 ноября – какой праздник и что нельзя делать на Зиновия

https://racurs.ua/n162938-12-noyabrya-kakoy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat-na-zinoviya.html

Ракурс

Святых Зиновия и Зиновии 12 ноября чествует Православная церковь, а в мире отмечают инициированный Организацией Объединенных Наций Всемирный день борьбы с пневмонией, а также Международный день эргономики и День качества.

12 ноября — 316-й день года (317-й в высокие годы) в григорианском календаре. До конца года остается 49 дней.

День ангела 12 ноября

Именины сегодня празднуют: Зиновий, Артем, Марко, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.

Какой религиозный праздник 12 ноября

Православная церковь 12 ноября чтит память мученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Родители воспитали их в христианской вере, однако они рано стали сиротами, раздали свое наследие бедным и посвятив жизнь служению Богу. Зиновий по преданию получил дар исцеления. Впоследствии брата и сестру убили по приказу императора.

Приметы 12 ноября

Если к дому прилетели синицы или слышно пение птиц — жди мороза;

Сыплется снежная крупа — грядет похолодание и сильные морозы;

Если заяц перебежал дорогу — к неудаче;

Если волки стаями ходят — к войне и голоду;

Птицы клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.

Встретить волка — к беде.



Что нельзя делать 12 ноября

Сегодня старайтесь не держать на людей зла, простите грехи близких и друзей. Также не стоит ругаться. 12 ноября нельзя: вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, трогать животных с детенышами. Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбак — рыбу, то весь год у них будет удачным.