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Ракурс
12 ноября – какой праздник и что нельзя делать на Зиновия

12 ноября — какой праздник и что нельзя делать на Зиновия

11 ноя 2021, 23:03
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Святых Зиновия и Зиновии 12 ноября чествует Православная церковь, а в мире отмечают инициированный Организацией Объединенных Наций Всемирный день борьбы с пневмонией, а также Международный день эргономики и День качества.

12 ноября — 316-й день года (317-й в высокие годы) в григорианском календаре. До конца года остается 49 дней.

День ангела 12 ноября

Именины сегодня празднуют: Зиновий, Артем, Марко, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.

Какой религиозный праздник 12 ноября

Православная церковь 12 ноября чтит память мученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Родители воспитали их в христианской вере, однако они рано стали сиротами, раздали свое наследие бедным и посвятив жизнь служению Богу. Зиновий по преданию получил дар исцеления. Впоследствии брата и сестру убили по приказу императора.

Приметы 12 ноября

  • Если к дому прилетели синицы или слышно пение птиц — жди мороза;

  • Сыплется снежная крупа — грядет похолодание и сильные морозы;

  • Если заяц перебежал дорогу — к неудаче;

  • Если волки стаями ходят — к войне и голоду;

  • Птицы клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.

  • Встретить волка — к беде.


Что нельзя делать 12 ноября

Сегодня старайтесь не держать на людей зла, простите грехи близких и друзей. Также не стоит ругаться. 12 ноября нельзя: вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, трогать животных с детенышами. Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбак — рыбу, то весь год у них будет удачным.

Источник: Ракурс


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