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12 листопада - яке свято і що не можна робити на Зиновія
12 листопада — яке свято і що не можна робити на Зиновіяhttps://racurs.ua/ua/n162938-12-lystopada-yake-svyato-i-scho-ne-mojna-robyty-na-zynoviya.htmlРакурс
Святих Зиновія і Зиновію 12 листопада вшановує Православна церква, а у світі відзначають започаткований Організацією Об'єднаних Націй Всесвітній день боротьби з пневмонією, а також Міжнародний день ергономіки та День якості.
12 листопада — 316-й день року (317-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 49 днів.
День ангела 12 листопада
Іменини сьогодні святкують: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.
Яке релігійне свято 12 листопада
Православна церква 12 листопада вшановує пам’ять мученика Зиновія, єпископа Єгейського, та його сестри — мучениці Зиновії. Батьки виховали їх у християнській вірі, проте вони рано стали сиротами, роздали свою спадщину бідним і присвятивши життя служінню Богу. Зиновій за переказами отримав дар зцілення. Згодом брата та сестру вбили за наказом імператора.
Прикмети 12 листопада
Якщо до будинку завітали синиці або чути спів птахів — чекай морозу;
Сиплеться снігова крупа — гряде похолодання і сильні морози;
Якщо заєць перебіг дорогу — до невдачі;
Якщо вовки зграями ходять — до війни і голоду;
Птахи клюють кору дерев — буде сира і дощова погода.
Зустріти вовка — до біди.
Що не можна робити 12 листопада
Сьогодні намагайтеся не тримати на людей зла, пробачте гріхи близьких та друзів. Також не варто лаятися. 12 листопада не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, чіпати тварин із дитинчатами. Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка — рибу, то весь рік у них буде вдалим.
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