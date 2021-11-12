Беларусь. Фото: istock

https://racurs.ua/n162948-ispugalis-sankciy-vozit-migrantov-v-belarus-otkazyvautsya-aviakompanii.html

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Кризис с мигрантами на границе Беларуси напугал ряд авиакомпаний — они массово отказываются возить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь, поскольку боятся европейских санкций.

От таких перевозок уже отказалась «Белавиа», Turkish Airlines и Emirates. Об этом сообщает Nexta.

В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения, — сообщили в «Белавиа».

Ввести санкции против авиакомпаний, причастных к доставке мигрантов в Беларусь, призвали в Еврокомиссии. Вчера польский министр иностранных дел позвонил своему турецкому коллеге, после чего Turkish Airlines пообещали больше не продавать мигрантам билеты на рейсы в Беларусь.

В ЕС заявили, что для прекращения кризиса на польско-белорусской границе нужно остановить поток мигрантов в Беларусь по воздуху. Поэтому ведутся переговоры со странами, авиакомпании которых летают в Минск. Ранее в ЕС пригрозили санкциями авиакомпаниям, доставляющим в Беларусь мигрантов.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразила мнение, что Белорусь организовала кризис на границе с Польшей для давления на Евросоюз. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские силовики находятся в полной боевой готовности в связи с кризисом с мигрантами на границе с Белорусью.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение в Украину может готовить Россия. Об этом США предупредили союзников в Европейском Союзе, поскольку напряжение между Москвой и Североатлантическим альянсом растет на фоне проблем в энергетике и миграционного кризиса, спровоцированного подконтрольными Владимиру Путину властями Беларуси.