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https://racurs.ua/ua/n162948-zlyakalysya-sankciy-vozyty-migrantiv-do-bilorusi-vidmovlyautsya-aviakompaniyi.html

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Криза з мігрантами на кордоні Білорусі налякала низку авіакомпаній — вони масово відмовляються возити громадян Іраку, Сирії та Ємену в Білорусь, оскільки бояться європейських санкцій.

Від таких перевезень вже відмовилася «Белавіа», Turkish Airlines та Emirates. Про це повідомляє Nexta.

Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини, з 12 листопада громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Туреччини до Білорусі. Пасажири авіакомпанії «Белавіа», які підпадають під цю заборону, можуть здійснити повне повернення вартості авіаквитка без утримань за місцем його придбання, — повідомили в «Белавіа».

Запровадити санкції проти авіакомпаній, причетних до доставляння мігрантів до Білорусі, закликали у Єврокомісії. Учора польський міністр закордонних справ зателефонував своєму турецькому колезі, після чого Turkish Airlines пообіцяли більше не продавати мігрантам квитки на рейси до Білорусі.

В ЄС заявили, що для припинення кризи на польсько-білоруському кордоні потрібно зупинити потік мігрантів у Білорусь повітрям. Тому ведуться переговори з країнами, авіакомпанії яких літають до Мінська. Раніше в ЄС пригрозили санкціями авіакомпаніям, які доставляють в Білорусь мігрантів.

Виконувач обов’язків канцлера Німеччини Ангела Меркель у розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним висловила думку, що Білорусь організувала кризу на кордоні з Польщею для тиску на Євросоюз. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польські силовики перебувають у повній бойовій готовності у зв’язку з кризою з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення в Україну може готувати Росія. Про це США попередили союзників у Європейському Союзі, оскільки напруга між Москвою та Північноатлантичним альянсом зростає на тлі проблем в енергетиці та міграційної кризи, спровокованої підконтрольними Володимиру Путіну владою Білорусі.