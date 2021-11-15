Космический мусор атаковал МКС. Фото: МКС

https://racurs.ua/n163051-kosmicheskiy-musor-atakoval-mks.html

Ракурс

Международная космическая станция (МКС) едва разминулась с космическим мусором.

Экипажу скоро разрешат вернуться на борт. Об этом сообщили в Центре управления полетами США.

Из-за мусорной угрозы экипаж МКС укрылся в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за возможного столкновения. Сообщалось, что МКС войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения очень мал.

Отметим, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции — 720 метров. В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, так как общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн.

Ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

Напомним, ранее мы сообщали, что Международную космическую станцию повредил космический мусор — он пробил термическое покрытие роботизированной руки Canadarm2.