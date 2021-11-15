Космічне сміття атакувало МКС

Космос. Фото: МКС

https://racurs.ua/ua/n163051-kosmichne-smittya-atakuvalo-mks.html

Ракурс

Міжнародна космічна станція (МКС) ледве розминулась із космічним сміттям.

Екіпажу скоро дозволять повернутися на борт. Про це повідомили у Центрі управління польотами США.

Через сміттєву загрозу екіпаж МКС сховався в кораблях «Союз» і Crew Dragon через можливе зіткнення. Повідомлялося, що МКС увійде в коридор можливого зближення з об'єктом космічного сміття. Водночас в NASA зазначали, що ризик зіткнення дуже малий.

Зазначимо, що МКС за час свого існування довелося 25 раз ухилятися від космічного сміття. Мінімальна відстань, на якій опинялося космічне сміття від станції — 720 метрів. У найближчі 10 років ситуація з космічним сміттям може стати критичною, оскільки загальна вага космічного сміття на орбіті перевищує 7 тис. тонн.

Щодня автоматизована система попередження про небезпечні ситуації в навколоземному космічному просторі отримує від трьох до десяти повідомлень про зближення космічних апаратів з потенційно небезпечними об'єктами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародну космічну станцію пошкодило космічне сміття — воно пробило термічне покриття роботизованої руки Canadarm2.