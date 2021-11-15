Олександр Корнієнко. Фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/ua/n163050-im-ya-kandydata-na-posadu-golovy-partiyi-sluga-narodu-nazvav-korniienko.html

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Олександр Корнієнко визначився з кандидатурою на посаду нового голови партії «Слуга народу».

Нардеп, який склав повноваження очільника політсили, пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду голови СН. Сам Корнієнко зосередиться на роботі в якості першого заступника спікера ВРУ. Про це 15 листопада повідомила прес-служба «Слуги народу».

Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена — боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона — досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив, — заявив Корнієнко.

Як відомо, Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії «Слуга Народу», заступницею голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Раніше Шуляк претендувала на посаду міністра розвитку громад та територій у разі відходу Олексія Чернишова до Київської міської держадміністрації. Також вона була номінантом на посаду спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, у листопаді нардеп і перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії «Слуга народу».