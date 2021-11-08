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Ракурс
"Слуга народу" змінить голову партії

«Слуга народу» змінить голову партії

8 лис 2021, 11:17
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Нардеп і перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії «Слуга народу».

Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера, — повідомила прес-служба СН.


В листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

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Джерело: Ракурс


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