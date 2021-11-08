«Слуга народу» змінить голову партії

Нардеп і перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії «Слуга народу».

Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера, — повідомила прес-служба СН.