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"Слуга народу" змінить голову партії
«Слуга народу» змінить голову партіїhttps://racurs.ua/ua/n162736-sluga-narodu-zminyt-golovu-partiyi.htmlРакурс
Нардеп і перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії «Слуга народу».
Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера, — повідомила прес-служба СН.
В листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.
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