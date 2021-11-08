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Ракурс
«Слуга народа» сменит главу партии, фото - Ян Доброносов

«Слуга народа» сменит главу партии

8 ноя 2021, 11:17
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Нардеп и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга народа».

Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера, — сообщила пресс-служба СН.

В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.


19 октября Рада избрала Корниенко первым вице-спикером парламента. Это произошло после замены главы парламента — Дмитрия Разумкова заменил Руслан Стефанчук, бывший первый вице-спикер.

«Ракурс» сообщал, что Разумков огласил список нардепов, которые войдут в его объединение.

Источник: Ракурс


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