Александр Корниенко. Фото: sluga-narodu.com

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Александр Корниенко определился с кандидатурой на должность нового председателя партии «Слуга народа».

Нардеп, сложивший полномочия главы политсилы, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность председателя СН. Сам Корниенко сосредоточится на работе в качестве первого заместителя спикера ВРУ. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба «Слуги народа».

Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она — опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив, — заявил Корниенко.

Как известно, Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии «Слуга Народа», заместителем главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Ранее Шуляк претендовала на должность министра развития общин и территорий в случае ухода Алексея Чернышева в Киевскую городскую госадминистрацию. Также она была номинантом на должность спикера Верховной Рады.

Напомним, в ноябре нардеп и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии «Слуга народа». Верховная Рада 19 октября избрала Корниенко первым вице-спикером парламента.