Какие российские войска сейчас есть в Беларуси, рассказали в ВСУ

Российские войска в Беларуси угрожают Украине, фото: «Белрынок»

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Беларусь и Украина имеют 1 тыс. 84 км общей границы, которые становятся все большей угрозой для нашего государства.

Угроза прежде всего связана с фактическим объединением беларуской армии с вооруженными силами (ВС) РФ, сообщает издание «BBC Украина» со ссылкой на представителей украинского генштаба.

Отмечается, что во время учений «Запад-2021», которые проходили в сентябре этого года, на четырех военных полигонах в Беларуси находились около 2,5 тыс. кадровых российских военнослужащих — преимущественно десантников и подразделений 1-й гвардейской танковой армии, движение которой сейчас заметили вокруг Украины.

Хотя, по информации украинского генштаба, после завершения «Запада-2021» в конце сентября весь российский контингент покинул Беларусь, в этой стране и за пределами этих учений были и остаются российские военные объекты. В частности:

отдельный радиотехнический узел «Ганцевичи» возле Минска (другое название — РЛС «Волга») — радиолокационная станция для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет, действующая с 2003 года;

43-й узел связи Военно-морского флота России «Вилейка» в Минской области — эту радиостанцию главный штаб российского ВМФ использует для связи с атомными подводными лодками, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

На обоих объектах служат несколько сотен российких военных и в этом году присутствие россиян начало расширяться.

Кроме того, с сентября в боевое дежурство противовоздушной обороны Беларуси вступили звено многоцелевых российских истребителей Су-30СМ в Барановичах и дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» из состава ВС РФ.

Официальные Минск и Москва утверждают, что в Гродно и Барановичах создают российско-беларуский учебно-боевой центр совместной подготовки.

Создание учебных центров, вероятно, является лишь начальным этапом оперативного оборудования беларуской территории и в дальнейшем может обеспечить развертывание полноценных российских военных баз, что повысит уровень угроз национальной безопасности Украины, — подчеркивает командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время дает понять, что планирует и дальше наращивать военное сотрудничество с Россией. В частности, недавно он призвал разместить у западных границ Беларуси несколько дивизионов российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Источник: «BBC Украина»