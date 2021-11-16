Які російські війська зараз є у Білорусі, розповіли в ЗСУ

Російські війська в Білорусі загрожують Україні, фото: «Белрынок»

https://racurs.ua/ua/n163155-yaki-rosiyski-viyska-zaraz-u-bilorusi-rozpovily-v-zsu.html

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Білорусь та Україна мають 1 тис. 84 км спільного кордону, які стають все більшою загрозою для нашої держави.

Загроза, передусім, пов’язана з фактичним об'єднанням білоруської армії зі збройними силами (ЗС) РФ, повідомляє видання «BBC Україна» з посиланням на представників українського генштабу.

Зазначається, що під час навчань «Запад-2021», які відбувалися у вересні цього року, на чотирьох військових полігонах у Білорусі перебувало близько 2,5 тис. кадрових російських військовослужбовців — переважно десантників та підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, рух якої зараз помітили навколо України.

Хоча, за інформацією українського генштабу, після завершення «Запада-2021» наприкінці вересня весь російський контингент залишив Білорусь, у цій країні і за межами цих навчань були та залишаються російські військові об'єкти. Зокрема:

окремий радіотехнічний вузол «Ганцевичі» біля Мінська (інша назва — РЛС «Волга») — радіолокаційна станція для виявлення міжконтинентальних балістичних ракет, яка діє з 2003 року;

43-й вузол зв’язку Військово-морського флоту Росії «Вілейка» у Мінській області — цю радіостанцію головний штаб російського ВМФ використовує для зв’язку з атомними підводними човнами, радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби.

На обох об'єктах служать кілька сотень російських військових і в цьому році присутність росіян почала розширюватися.

Крім того, з вересня до бойового чергування протиповітряної оборони Білорусі заступили ланка багатоцільових російських винищувачів Су-30СМ у Барановичах та дивізіон зенітно-ракетних систем С-400 «Тріумф» зі складу ЗС РФ.

Офіційні Мінськ та Москва стверджують, що у Гродно та Барановичах створюють російсько-білоруський навчально-бойовий центр спільної підготовки.

Створення навчальних центрів, ймовірно, є лише початковим етапом оперативного обладнання білоруської території та надалі може забезпечити розгортання повноцінних російських військових баз, що підвищить рівень загроз національній безпеці України, — наголошує командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом дає зрозуміти, що планує і надалі нарощувати військову співпрацю з Росією. Зокрема, нещодавно він закликав розмістити біля західних кордонів Білорусі кілька дивізіонів російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

Джерело: «BBC Україна»