В Европе похолодает – «Газпром» накручивает цену. Фото: Главком

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Ракурс

Цена на газ в Европе снова растет, превысив отметку 1 тыс. долл. после однодневного проседания.

23 ноября цена ближайшего фьючерса на TTF на бирже ICE Futures становила 1 тыс. 54 долл. за тысячу кубометров. Торги открылись с отметки 998 долл. и ранее снижались до 959 долл.

На этой неделе в Европе ожидается дальнейшее сезонное похолодание. В среднем в ноябре в регионе было почти на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Новая неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации — она обеспечила всего 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%) за прошлую неделю.

В ближайшие дни в регионе ожидается слабоветренная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

Напомним, ранее цены на газ в Европе выросли до 962 долл. за тысячу кубометров после отказа российского газового монополиста «Газпрома» бронировать на декабрь газопровод «Ямал-Европа».