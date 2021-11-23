В Європі холоднішає – «Газпром» накручує ціну. Фото: Главком

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Ціна на газ в Європі знову зростає, перевищивши позначку 1 тис. дол. після одноденного просідання.

23 листопада ціна найближчого ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures становила 1 тис. 54 дол. за тисячу кубометрів. Торги відкрилися з позначки 998 дол. і раніше знижувалися до 959 дол.

Цього тижня в Європі очікується подальше сезонне похолодання. У середньому в листопаді в регіоні було майже на два градуси холодніше, ніж роком раніше.

Новий тиждень розпочався зі слабких показників роботи вітряної генерації — вона забезпечила лише 12,6% енергобалансу Європи за середнього показника 14,8% (максимум 19,7%) за минулий тиждень.

Найближчими днями у регіоні очікується слабовітряна погода, що скорочує можливості вітрогенерації.

Нагадаємо, раніше ціни на газ у Європі зросли до 962 дол. за тисячу кубометрів після відмови російського газового монополіста «Газпрому» бронювати на грудень газогін «Ямал-Європа».